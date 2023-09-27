Görüntüler ABD'den: Apple mağazası yağmalandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde en az 100 kişilik bir grup, Apple mağazası ve giyim mağazalarını yağmaladı. Mağazalardan ürünleri alıp kaçmaya çalışan yağmacılar ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı polislerin sert müdahalede bulunduğu görüldü. En az 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, olay yerinde 2 silahın ele geçirildiği belirtildi.

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