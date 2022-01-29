Görüntüler infiale yol açtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele ilçesine bağlı Sınırüstü köyünde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevini ziyaret eden Mehmet Kumser’in paylaştığı görüntülere tepki yağdı. Kumser çekim yaptığı esnada bazı yaşlılarla da konuşarak selam verdi. Bakımevini insanlığın bittiği yer olarak nitelendiren Kumser, “Kelimelerin tükendiği bir yerde yaşıyorlar. Duvarlarda küfler var. Bazı insanları yataklara bağlamışlar” dedi.
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