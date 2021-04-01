Görüntüsünün çekilmesine sinirlendi!

Avustralya'da sahilde yürüyen bir adam, denizdeki ahtapotu cep telefonuyla görüntülemek isteyince saldırıya uğradı. Ahtapot kollarından birini kamçı gibi kullanıp adamın ensesine çok hızlı bir şekilde vurdu. Ahtapotun hedefini tutturduğu sonradan anlaşıldı. Ensesinde belirgin bir yara izi oluşan adam, ilk yardım için sağlık merkezine gitti.
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ntv.com.tr 01.04.2021 - 16:19| Son Güncelleme : 01.04.2021 - 16:37
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