Gözler Trump-Harris düellosunda: Hangi konular konuşulacak?
ABD Başkanlık seçimine yaklaşık 2 ay kala kritik gün. Cumhuriyetçilerin Adayı Eski Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti'nin Adayı mecvut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk televizyon tartışmasında kozlarını paylaşacak. Türkiye saatiyle saat 04:00'te başlayacak münazarayı milyonlarca kişinin izlemesi bekleniyor. Peki, hangi konular gündeme gelecek? NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay merak edilen soruları yanıtladı.
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