Gözlerine inanamadılar: Katil balina metrelerce yükseğe sıçradı

Meksika açıklarında katil balinanın yunus avını izleyen turistler sıra dışı bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Sudan bir anda fırlayan tonlarca ağırlıktaki katil balina metrelerce havaya sıçradı. Dev cüssesine rağmen adeta havada asılı kalan katil balina geniş bir alana su sıçratarak yeniden okyanusa düştü. Katil balinaların av sırasında sudan dışarıya sıçradıkları ve bu esnada yunuslara çarparak sersemlettikleri biliniyor.
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ntv.com.tr 20.05.2021 - 16:05| Son Güncelleme : 20.05.2021 - 16:14
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