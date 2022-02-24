Gözyaşları içinde Putin’i protesto ettiler: Birileri durdurmalı

İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar gözyaşları içinde Putin’i protesto etti. Ailelerini Türkiye’ye getirmek istediklerini anlatan Ukraynalılar, ‘‘Bu Rusya-Ukrayna savaşı değil, bu dünya savaşı’’ sloganları attılar. Yıllar önce tankları gördüklerini söyleyen Elena İleri ağlayarak ‘‘Tüm girişler kapalı. İnsanlar ölüyor. Birileri bunu durdurmalı’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 24.02.2022 - 15:22 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 15:38

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