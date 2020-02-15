Güncel Dosya: İran

Bundan 41 yıl önce, Ayetullah Humeyni’nin 15 yıllık sürgünün ardından 1 Şubat 1979’da ülkesine dönmesiyle başlayan süreç, 10 gün sonra, 11 Şubat’ta “devrimin zaferi” ile sonuçlanmıştı. Devrim İranlılara ne kazandırdı? Devrimin yıldönümü İran'da nasıl kutlandı? Tüm bu soruların yanıtı Deniz Kilislioğlu'nun hazırladığı "İran", "NTV Güncel Dosya"da.

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