Güney Afrika liderinin maske ile imtihanı kamerada

Uzmanlar ve yetkililer küresel salgının önüme geçmek adına özellikle kalabalık alanlarda maske kullanımının önemini sıklıkla vurguluyor. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyrl Ramaphosa da kameraların karşısına halka maske takma çağrısı için geçti. Ancak zor anlar yaşadı. O anlar böyle kaydedildi.

24.04.2020 - 16:28 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 16:49

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