Güney Afrika’da parlamento binasında yangın

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da parlamento binasında yangın çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binayı saran alevler net bir biçimde görülebiliyor. 3. katta başlayan yangın nedeniyle parlamento binasının duvarlarında çatlaklar oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralı olup olmadığı henüz belli değil.
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