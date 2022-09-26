Güney Kore Cumhurbaşkanı’nın ABD Kongresi’ne hakaret ettiği anlar

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol’un New York ziyareti sırasında Amerikan Kongresi üyelerine hakaret ettiği anlar, açık kalan mikrofondan duyuldu. Kamera kayıtları Güney Kore’de tartışma başlattı. Muhalefet, ülkesini küçük düşürmekle suçladığı Yoon’dan özür talep etti.

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