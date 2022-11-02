Güney Kore’de 156 kişinin öldüğü izdihamın yeni görüntüleri

Güney Kore’de 156 kişinin öldüğü izdihamın ardından Seul polisi müdahalesinin ‘geç ve yetersiz’ olduğu gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde... Yeni ortaya çıkan görüntüde ise kalabalığın ortasındaki bir polisin, tek başına izdihamı önlemeye çalıştığı görülüyor.

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