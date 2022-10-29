Güney Kore'de "Cadılar Bayramı"nda izdiham: 100'den fazla can kaybı
Güney Kore'nin başkenti Seul'de "Cadılar Bayramı" kutlamalarında izdiham çıktı. Onbinlerce kişinin dar sokakta ilerlemesinin ardından çıkan izdiham'da 146 kişinin öldüğü,150'den faza kişinin de yaralandığı açıklandı. Kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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