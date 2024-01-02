Güney Kore'de muhalefet liderine bıçaklı saldırı kamerada
Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı düzenlendi. Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung'u, liman kenti Busan'da kameraların önünde bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçamadan yakalandı. Güney Kore başbakanı saldırıdan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Hızlı bir soruşturma sözü verdi. Yaralı muhalefet lideri Lee, Kuzey Kore'ye 8 milyon dolar aktarmakla suçlandığı bir davada yargılanıyor.
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