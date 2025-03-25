Güney Kore'de otoyolda oluşan dev çukur motosikleti yuttu
Güney Kore’de otoyolda aniden oluşan 20 metre çapında ve 30 metre derinliğindeki dev çukur bir motosikleti yuttu. Motosikletin sürücüsü aranırken bir otomobil sürücüsü de yaralandı.
Gangdong semtindeki bir otoyolda dün akşam saat 18.28’de çöküntü meydana geldi. Oluşan dev bir çukura hareket halindeki bir motosiklet düştü. Bölgeden geçen bir otomobil ise çukura düşmekten son anda kurtuldu. Çukura düşmekten son anda kurtulan aracın kadın sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsünü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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