Ukrayna’da çatışmaların en yoğun olduğu yerlerden Harkov’da çok sayıda Türk öğrenci var. Dün o öğrencilerden biri, Sultan Dikeç NTV’ye röportaj verdiği sırada patlama olmuştu. Bugün Türk vatandaşları için tahsis edilen bir tren yola çıktı. Türkiye saatiyle 20’de hareket edecek o trene binecek olanlardan biri de Sultan Dikeç... Tren garında Yağız Şenkal’ın sorularını yanıtlayan Dikeç, ‘‘Günler sonra ilk defa gülüyoruz. Sesimizi duyurduğunuz için size de çok teşekkür ederiz’’ dedi.
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