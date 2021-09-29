Günlerdir korkulan oldu: Lavlar okyanusa ulaştı

İspanya’nın Kanarya Adaları’nda 19 Eylül’de faaliyete geçen yanardağın lavları denize ulaştı. Günlerdir bu durumdan endişe eden yetkililer, ‘‘Lavlar denize düşerse patlamalar ve ardından zehirli gaz çıkışları yaşanabilir’’ uyarısı yapıyordu. Lavların Atlas Okyanusu’na ulaşmasının ardından bembeyaz bulutların yükseldiği görüldü. Volkanik Acil Durum Müdahale Komitesi halka ‘‘Sokağa çıkma yasağına kesinlikle uyulmalı’’ uyarsında bulundu.

ntv.com.tr 29.09.2021 - 12:15 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 12:30

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