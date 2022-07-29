Gürcistan'da helikopter kazası: 8 ölü

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden sınır polislerine ait helikopterin düştüğü bildirildi. Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, helikopterdeki 4’ü mürettebat, 2’si arama kurtarma görevlisi ve 2’si sağlık görevlisi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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