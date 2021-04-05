Güreş minderinde gözyaşları

ABD'de Tokyo Olimpiyatları'na gidecek Ulusal Kadın Güreş Takımı'nın seçmelerinde yaşanan sarsıcı bir an... Aynı sıklette mücadele eden ve ülkesini Olimpiyatlar'da temsil etme hakkı için rakiplerine karşı kıyasıya mücadele veren iki sporcu final için minderde karşılaşıyor. Güreşçilerden biri, kendisini spora yönlendiren ancak geçen hafta yitirdiği annesi için mücadele ediyor fakat final mücadelesini kaybediyor. Rakibi yanına gelip, annesinin kaybına çok üzüldüğünü belirtip baş sağlığı diliyor. İşte o anda iki savaşçı birbirlerine sarılarak ağlamaya başlıyor.
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NTV 05.04.2021 - 17:39| Son Güncelleme : 05.04.2021 - 18:05
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