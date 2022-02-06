Güvenlik görevlisi muhabiri böyle engelledi

Çin’de Kış Olimpiyatları’nı takip eden Hollandalı bir muhabir zor anlar yaşadı. Hollanda Devlet Televizyonu muhabiri, canlı yayında son gelişmeleri aktarıyordu.O sırada Çinli bir güvenlik görevlisi yayına girdi ve bulunduğu noktadan yayın yapamayacağını söyleyerek muhabiri uzaklaştırmaya çalıştı. Hollandalı muhabir canlı yayında olduklarını söylese de güvenlik görevlisi vazgeçmedi ve muhabiri kolundan tutarak yayın yapmasını engelledi.

Haberler - ntv.com.tr 06.02.2022 - 12:12 | Son Güncelleme : 06.02.2022 - 12:21

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