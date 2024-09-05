Güvenlik kaynakları düşürülen Türk SİHA'sı ile ilgili NTV'ye konuştu: Münferit bir olay, Irak'la ilişkiler olumlu

Irak'ta düşürülen Türk SİHA'sı ve Ankara-Şam hattında devam eden normalleşme sürecine yönelik olarak güvenlik kaynaklarından NTV'ye özel açıklamalar geldi. Güvenlik kaynakları, "Irak makamları SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğunu bilmediklerini ve bir hata sonucu düşürüldüğünü söylediler." dedi. (Haber: Ahmet Örsoğlu)

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