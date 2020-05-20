Hafter güçlerinden kısmi çekilme

Libya'da kritik hava üssü Hafter güçlerinden alındı, hedefte Terhune kenti var. Ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter'e bağlı güçler ise Trablus'un güneyindeki tüm cephelerden 2-3 kilometre geri çekildiklerini açıkladı.
Abone ol
Paylaş
NTV 20.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 20.05.2020 - 14:37
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.