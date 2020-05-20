Hafter güçlerinden kısmi çekilme

Libya'da kritik hava üssü Hafter güçlerinden alındı, hedefte Terhune kenti var. Ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter'e bağlı güçler ise Trablus'un güneyindeki tüm cephelerden 2-3 kilometre geri çekildiklerini açıkladı.

NTV 20.05.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 14:37

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