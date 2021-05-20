Göl yüzeyini halı gibi kapladı: ‘Su mercimekleri’ ile başları dertte
Marmara ve Ege Denizi’nde bugünlerde deniz salyaları ile mücadele edilirken Güney Amerika’dan da ‘su mercimeği’ istilası haberleri geliyor. Peru ve Bolivya arasında kalan ve Güney Amerika’nın en büyük gölü olan Titikaka’nın yüzeyini su mercimekleri halı gibi kapladı. Balıkçılar önünü kesebilmek için ağlarla barikat kurmaya çalışırken kepçeler de gölden tonlarca su mercimeği çıkardı. Çevre gönüllüleri, balık ölümlerine yol açarak ekosisteme zarar veren su mercimeklerine karşı yetkililerden yardım istedi.
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ntv.com.tr 20.05.2021 - 15:29| Son Güncelleme : 20.05.2021 - 15:50
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