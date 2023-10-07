Hamas İsrail'i roketlerle vurdu
Gazze'den ateşlenen roketlerle başladı. Hamas'ın askeri kanadı İsrail'e karşı operasyon başlattığını duyurdu. İsrail'den de misilleme gecikmedi. Bölgede tansiyon yüksek. Bazı yerlerden çatışma haberleri geliyor. İsrail basınına göre 5 ölü, en az 100 yaralı var. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "savaştayız" açıklaması geldi. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, İsrail-Gazze hattında yaşananları anlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İsrail
- Filistin
- Savaş
- Video