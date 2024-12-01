Hamas, İsrailli esirin görüntülerini paylaştı
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esir Edan Alexander’ın görüntülerini paylaşarak, “Zaman tükeniyor” ifadelerini kullandı. Alexander, görüntüde ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'tan İsrail'e Gazze saldırılarına son vermesi için baskı yapmasını istedi. Alexander, “Lütfen Biden'ın yaptığı hatayı yapmayın. Gönderdiği silahlar şimdi bizi öldürüyor ve hukuksuz kuşatmalar şimdi bizi aç bırakıyor” dedi. Başbakan Binyamin Netanyahu’yu protesto için İsraillilere “her gün sokağa çıkın” çağrısı yapan Alexander, “Hükümet tarafından yapılan bir hatanın bedelini bizim ödememiz mantıksızdır. İsrailliler, bu kabusa son vermenin ve hükümete baskı yapmanın zamanı geldi” şeklinde konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- Filistin-İsrail
- Gazze