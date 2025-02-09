Hamas, İsrailli esirlerin tünellerdeki görüntülerini paylaştı

Hamas dün İsrail'le varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının beşinci turunda 3 İsrailli esiri serbest bıraktı. Kızılhaç'a teslim edilen Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami'nin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli salıverilmeye başlandı.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları ise Gazze Şeridi’nde bulunan tünellerde esirlerin görüntülerini paylaştı.



İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda bugün serbest bırakılan Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'nin Gazze Şeridi’nde bulunan tüneldeki görüntüleri yer aldı. Esirlerin Kızılhaç’a teslim edilmeden önce tünelde ilerledikleri anların bulunduğu görüntüde, bölgenin merkezinde yer alan Deir el-Balah şehrinin Selahaddin Caddesi'nde gerçekleştirilen törenden de kesitler yer aldı.



Serbest bırakılan esirlerden Ohad Ben Ami, Almanya-İsrail çifte vatandaşı olarak biliniyor.



İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerden 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılanlardan, 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulan isimlerden oluşuyor.



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