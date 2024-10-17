Hamas lideri Sinvar öldürüldü iddiası

İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son operasyonda öldürülmüş olabileceğini açıkladı. Açıklamada, Sinvar'ın da operasyon sırasında öldürülmüş olma olasılığının araştırıldığı ancak henüz kimlik doğrulamasının yapılamadığı belirtildi. NTV ekibinden Osman Terkan Tel Aviv'de ayrıntları aktardı.
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