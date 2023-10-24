Hamas rehineleri canlı yayında serbest bıraktı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir tuttukları 2 İsrailli rehineyi serbest bıraktığını açıkladı. Hamas, rehineleri canlı yayında serbest bıraktı. Serbest bırakılan rehineler Nurit Yitzhak ve Yocheved Lifshitz isimli iki kadın. İzzettin El Kassam Tugayları, rehinelerin sağlık ve insani gerekçelerle bırakıldığını duyurdu. Rehinelerin bırakılmasında Mısır ve Katar arabuluculuk yaptı. İki rehine, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'na ulaştı.
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