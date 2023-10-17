Hamas rehinelerini ilk kez gösterdi: Gazze'deki rehine sayısı kaç?
Hamas'ın elindeki rehinelerin durumu, İsrail-Gazze hattındaki çatışmalarda büyük bir endişe oluşturuyor. Hamas'ın askeri kanadı, İsrailli bir rehinenin görüntülerini yayınladı. Videoda Gazze'de tutulduğunu söyleyen genç kadın, serbest bırakılması için çağrıda bulunuyor. İsrail, videoyu Hamas'ın psikolojik savaşının bir parçası olarak nitelendirirken, ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.
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