Hamas’a ait silah atölyesi ve tünel uçaklarla vuruldu
İsrail Gazze’ye yönelik bir kez daha hava saldırısı düzenlendi. İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas roketlerinin üretildiği bir bina ile Hamas’a ait bir tüneli vurduğu belirtildi. Saldırının, Gazze’den İsrail’e roket atılmasına karşılık olarak yapıldığı da vurgulandı. Hamas’ın da İsrail uçaklarının saldırılarına karadan havaya füzelerle karşılık verdiği belirtildi.
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