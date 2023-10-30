Hamas'tan yeni rehine videosu
Hamas'ın El Kassam Tugayları 3 İsrailli rehineye ait olduğu iddiasıyla yeni bir video paylaştı.
Videoda konuşan kadın rehine Başbakan Benyamin Netanyahu'ya seslendi. 23 gündür hepimiz esiriz diyen kadın rehine, "Hiç kimse bizi kurtarmaya gelmedi, kimse bizden haber alamadı. Bizler devlete vergilerini ödeyen masum vatandaşlarız, rahatsız edici bir ikilemde sıkışmış durumdayız. Herkesi feda ettiğiniz yetmiyor mu? Hamas'ın mahkumlarını şartlı veya şartsız serbest bırakın. Şimdi serbest bırakın" ifadelerini kullandı. Netanyahu'ya Hamas rehinelerini serbest bırakma çağrısı yaptı.
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