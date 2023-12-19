Hamas'tan yeni rehine videosu: İsrailli yetkililere çağrı
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Dün, Gazze'nin birçok noktası hava saldırılarının hedefi oldu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Hamas ise ateşkes anlaşmasının sona ermesinden bu yana ilk kez İsrailli rehinelerin videosunu yayınladı. Rehineler serbest bırakılmak için İsrailli yetkililere çağrı yaptı.
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