Harkov ateş altında

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının yoğunlaştığı Harkov’da bir polis merkezi sabah saatlerinde füzeyle vuruldu. Ana caddede bulunan bina, füze saldırısının ardından harabeye döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için uğraşırken kurtarma ekipleri de enkazda kalanları çıkarmak için çalışıyor.

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 11:00 | Son Güncelleme : 02.03.2022 - 11:28

DÜNYA HABERLERİ