Harkov’da bombalar Türk öğrencilerin yakınına düştü

Ukrayna’da şiddetli çatışmaların yaşandığı Harkov’da Türk öğrenciler Rus bombardımanını görüntüledi. O sırada evlerinin sadece birkaç kilometre uzağında alevler yükseliyor, silah sesleri duyuluyordu. Öğrenciler kaydettikleri görüntüleri NTV WhatsApp hattı ile paylaştı.

Haberler - NTV 28.02.2022 - 12:07 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 12:27

DÜNYA HABERLERİ