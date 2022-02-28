Harkov’da bombalar Türk öğrencilerin yakınına düştü
Ukrayna’da şiddetli çatışmaların yaşandığı Harkov’da Türk öğrenciler Rus bombardımanını görüntüledi. O sırada evlerinin sadece birkaç kilometre uzağında alevler yükseliyor, silah sesleri duyuluyordu. Öğrenciler kaydettikleri görüntüleri NTV WhatsApp hattı ile paylaştı.
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