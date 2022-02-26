Harkov'da yaşayan Türk ailenin bahçesine roket düştü

Rus saldırısı altındaki kentlerden biri de Harkov. Kentte yaşayan Gürsoy ailesi bombardıman altındaki son durumu anlattı. Evlerinin yakınlarına düşen bir roketin görüntülerini NTV Whatsapp hattına gönderen Ufuk Gürsoy, eşinin hamile olduğunu 3 gün sonra hastaneden doğum randevusu aldıklarını söyledi, yardım istedi.

Haberler - NTV 26.02.2022 - 15:44 | Son Güncelleme : 26.02.2022 - 15:51

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