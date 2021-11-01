Hasan Sabbah’la özdeşleşen kale: Alamut

Alamut Kalesi, İran’daki en önemli tarihi yerlerden birisi... Kale Hasan Sabbah ve fedaileriyle efsanelişti. Zamanla Hasan Sabbah’ın fedailerine ‘haşhaş vererek’ devlet adamlarına suikastlar düzenlettirdiği bir merkez haline dönüştü NTV Tahran muhabiri Ali Asgar Çabuk, tarihe geçmiş bu ilginç kaleye gitti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.