Hasan Sabbah’la özdeşleşen kale: Alamut

Alamut Kalesi, İran’daki en önemli tarihi yerlerden birisi... Kale Hasan Sabbah ve fedaileriyle efsanelişti. Zamanla Hasan Sabbah’ın fedailerine ‘haşhaş vererek’ devlet adamlarına suikastlar düzenlettirdiği bir merkez haline dönüştü NTV Tahran muhabiri Ali Asgar Çabuk, tarihe geçmiş bu ilginç kaleye gitti.

Haberler - NTV 01.11.2021 - 17:05 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 17:35

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