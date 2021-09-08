Hastaneyi su bastı: Kuvözdeki bir bebek böyle kurtarıldı

Meksika’da şiddetli yağış sonucu Tula Nehri taşınca sel felaketi yaşandı. Su basan bir hastanede elektrik kesintisi yaşanınca, oksijen sıkıntısı nedeniyle 6'sı Covid-19 olan 10 hasta hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri su basan katlardaki hastaları üst katlara taşımak için seferber oldu. Hastanede yaşananları cep telefonu kamerası ile çeken bir doktor, kuvözdeki bir bebeğin merdivenle kurtarıldığı anları da kaydetti.

ntv.com.tr 08.09.2021 - 10:35 | Son Güncelleme : 08.09.2021 - 11:12

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