Hava kirliliği ölümü artırıyor mu?

Dünya çapında 170 binden fazla kişinin ölümüne yol açan corona virüs konusunda dikkat çekici bir istatistik yayınlandı. İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'daki ölümlerin yüzde 80'inin hava kirliliğinin yoğun olduğu 5 bölgede gerçekleştiği bielirtildi. Bilim insanları hava kirliliğinin corona virüs ölüm oranlarını artırdığını düşünüyor.

NTV 21.04.2020 - 14:00

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER