Havasızlıktan baygın haldeki 11 aylık bebeği polisler kurtardı
ABD'nin Florida eyaletinde 11 aylık bebeğin bulunduğu otomobili çalan hırsız, yakalanacağını anlayınca araçtan inip Sıcak ve havasızlıktan baygın haldeki bebeği polisler kurtardı. Aracı bularak bebeği kurtaran dört polis memuru kahraman ilan edildi.
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