Hayalet şehir Pekin'de virüs önlemleri (Gazeteci Perihan Sungur, son durumu anlattı)
Çin'de corona virüsün (covid-19) merkezi Hubey'de can kaybı bir günde 254 arttı. Ülkede görülen vaka sayısı ise 15,152 yükseldi. Assaociated Press haber ajansı vaka sayısındaki artışında Hubey'de yeni bir tadevi yönteminin denemesinden sonra meydana geldiğini açıkladı. Pekin'de ne tür önlemler alınıyor, hangi şartlarda yaşam sürüyor? Gazeteci Perihan Sungur, canlı yayında son durumu anlattı.
13.02.2020 - 13:26| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 13:41
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