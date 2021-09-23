Hayali gerçeğe dönüştü: Kaz sürüsüyle uçtu

Hastalığı nedeniyle yakında görme yetisini yitirecek olan bir kadın, hayalini gerçeğe dönüştürdü ve kazlarla birlikte uçtu. Fransız Alpleri’nde iki kişilik tek motorlu uçağa binen Nathalie Maniglier, uçağı takip için eğitilen kazlarla uçtu. Yaşadığı deneyimi ‘‘Büyüleyici’’ olarak nitelendiren kadın, gözyaşlarını tutumadı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 23.09.2021 - 16:52| Son Güncelleme : 23.09.2021 - 17:00
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.