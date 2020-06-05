Hayvan türleri yok oluyor: Bazıları sadece fotoğraflarda kalacak
İnsanların yolunu kaybetmesi maalesef doğal hayatın yönünü, hayvanların da yolunu kaybetmesine neden oluyor. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri nedeniyle, hayvanların dünyasında da felaketler yaşanıyor.
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NTV 05.06.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 05.06.2020 - 13:48
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