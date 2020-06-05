Hayvan türleri yok oluyor: Bazıları sadece fotoğraflarda kalacak

İnsanların yolunu kaybetmesi maalesef doğal hayatın yönünü, hayvanların da yolunu kaybetmesine neden oluyor. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri nedeniyle, hayvanların dünyasında da felaketler yaşanıyor.

NTV 05.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 05.06.2020 - 13:48

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER