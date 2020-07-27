Hayvanat bahçesindeki orangutan, 30’uncu yaşını böyle kutladı

Avustralya’nın batısındaki Perth kentindeki hayvan bahçesinde 30 yaşına giren Sekara adlı orangutan için doğum günü partisi düzenlendi. Sekara, düzenlenen partide yaş pasta ve hediye paketlerindeki meyveleri yedi.

DHA 27.07.2020 - 17:13 | Son Güncelleme : 27.07.2020 - 17:27

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