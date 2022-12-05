Hazar Denizi kıyısında 2 bin 500 ölü fok bulundu

Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde yaklaşık 2 bin 500 ölü fok bulundu. Ekoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hazar Denizi kıyılarına vuran ölü fokların sayısının artmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Toplu ölümlerinin sebebini belirlemek için uzmanlar ölü hayvanlardan parçalar aldı.
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