Hem çevreci hem ekonomik: Kahveden üretilen maske

Küresel corona virüs salgını nedeniyle kullanılan maskeler beraberinde maske atıklarının yol açtığı bir çevre sorununu da getiriyor. Vietnam'dan bir şirket ise bu soruna ilginç bir çözüm bulmuş. İşte kahveden yapılmış doğada çözünebilir maskeler...

NTV 05.06.2020 - 09:51 | Son Güncelleme : 05.06.2020 - 10:21

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER