Herkesin konuştuğu spiker öldü

Libya'da darbeci General Hafter'in sözcüsüne canlı yayında sorduğu bir soruyla gündem oldu. Lübnanlı spiker "Necva Kasım", Trablus'a topçu ateşi yüzünden gideremediklerini söyleyen Hafter'in sözcüsüne "Yani sizi sadece tek bir topçu mu durduruyor?" diye sormuştu. El-Arabiya televizyonunun deneyimli sunucusu o röportajdan kısa bir süre sonra evinde ölü bulundu. İlk tespite göre 51 yaşındaki sunucunun ölüm nedeni kalp krizi.
NTV Haber 03.01.2020 - 20:56| Son Güncelleme : 03.01.2020 - 21:20
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