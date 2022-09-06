Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşayan 38 yaşındaki Shoji Morimoto, ‘hiçbir şey yapmadan’ para kazanıyor. Canı sıkılan veya yalnız kalmak istemeyenler tarafından tutulan Morimoto, müşterilerine sadece eşlik ediyor. Geçmişte yayıncılık sektöründe çalışırken sık sık patronu tarafından iş yapmadığı için eleştirildiğini anlatan Morimoto’nun günlük kazancı 70-210 dolar arasında değişiyor.
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