Hindistan'da corona virüs şeklinde araç tasarlandı
Hindistan'da bir otomobil üreticisi corona virüs şeklinde araç tasarladı. Corona virüs aracıyla farkındalık yaratmaya çalıştığını söyleyen tasarımcı eğer gereken resmi makamlardan izin alabilirse aracı trafiğe çıkartacak.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 08.04.2020 - 16:27| Son Güncelleme : 08.04.2020 - 16:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.