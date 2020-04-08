Hindistan'da corona virüs şeklinde araç tasarlandı

Hindistan'da bir otomobil üreticisi corona virüs şeklinde araç tasarladı. Corona virüs aracıyla farkındalık yaratmaya çalıştığını söyleyen tasarımcı eğer gereken resmi makamlardan izin alabilirse aracı trafiğe çıkartacak.

ntv.com.tr 08.04.2020 - 16:27 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 16:46

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