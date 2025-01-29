Hindistan'da dini festivalde izdiham! Çok sayıda ölü var
On milyonlarca kişi 12 yılda bir düzenlenen dini festival için toplandı. Ancak dini ritüel yerini izdihama bıraktı.
Burası Hindistan'ın Prayagraj kenti. Hindular, Kumb Mela dini festivali için kente akın etti. 6 hafta sürecek festival öncesinde tahminler 400 milyon kişinin katılacağı yönündeydi.
Katılımcı sayısının bugün en fazla seviyeye ulaşması bekleniyordu. Hindular, Ganj, Yamuna ve mitolojik Sarasvati nehirlerinin birleştiği noktada dini ritüel gereği suya girecekti ama olmadı.
Koruma bariyerlerinin katılımcılar tarafından kırılması sonucu çıkan izdihamda en az 15 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. İzdihamın, nehir kıyısında uyuyan insanların kutsal sularda yıkanmaya çalışan diğer ibadetçiler tarafından ezilmesi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.
Hindistan'ın ünlü Kumbh Mela'sı, Ganj Nehri kıyılarında düzenlenen bir Hindu festivali olarak dikkat çekiyor. Yine aynı festivalde 1954'te izdiham olmuş 400'den fazla kişi ölmüştü.
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