Hindistan'da insanlık dramı: Annesini suni teneffüsle yaşatmaya çalıştı

Hindistan’da salgınla mücadele her geçen gün daha da zorlaşıyor. Sağlık sistemi, günlük 300 binin altına düşmeyen vakalara karşı ayakta durmaya çalışıyor. Uttar Pradeş eyaletinden gelen son görüntüler, ülkede durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha gösterdi. Genç bir kadın, hastanede oksijen bulamayan annesini suni teneffüsle yaşatmaya çalıştı.

NTV 04.05.2021 - 11:32 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 12:41

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