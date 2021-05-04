Hindistan'da insanlık dramı: Annesini suni teneffüsle yaşatmaya çalıştı

Hindistan’da salgınla mücadele her geçen gün daha da zorlaşıyor. Sağlık sistemi, günlük 300 binin altına düşmeyen vakalara karşı ayakta durmaya çalışıyor. Uttar Pradeş eyaletinden gelen son görüntüler, ülkede durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha gösterdi. Genç bir kadın, hastanede oksijen bulamayan annesini suni teneffüsle yaşatmaya çalıştı.
Abone ol
Paylaş
NTV 04.05.2021 - 11:32| Son Güncelleme : 04.05.2021 - 12:41
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.