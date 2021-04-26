Hindistan'da polis, sokağa çıkanları sopa ile dövüyor

17 milyonu aşkın vaka sayısı ile dünyada ikinci sırada olan Hindistan’da sağlık sistemi çökmek üzere... 195 bin can kaybının yaşandığı ülkedeki en büyük sorunlardan biri, oksijen tüpü bulabilmek. Birçok eyalette sokağa çıkma yasağı uygalanırken polis, karantinayı delenleri sopa ile dövmeye başladı.

NTV 26.04.2021 - 13:33 | Son Güncelleme : 26.04.2021 - 13:45

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