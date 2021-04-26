Hindistan'da polis, sokağa çıkanları sopa ile dövüyor
17 milyonu aşkın vaka sayısı ile dünyada ikinci sırada olan Hindistan’da sağlık sistemi çökmek üzere... 195 bin can kaybının yaşandığı ülkedeki en büyük sorunlardan biri, oksijen tüpü bulabilmek. Birçok eyalette sokağa çıkma yasağı uygalanırken polis, karantinayı delenleri sopa ile dövmeye başladı.
Abone ol
Paylaş
NTV 26.04.2021 - 13:33| Son Güncelleme : 26.04.2021 - 13:45
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.